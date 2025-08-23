 Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о поражении от «Тоттенхэма» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о поражении от «Тоттенхэма»

Алла Зейдуллаева23:41 - 23 / 08 / 2025
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о поражении от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).

«В игре со «шпорами» было много построений и персональной опеки, как в прошлом матче с «Брентфордом». Нужно играть по-другому, мы об этом говорили. Мы не реализовали простые моменты, я не просил игроков творить нечто невероятное.

Первый момент заключался в прилагаемых усилиях, с этим у нас всё было замечательно, как и в предыдущие годы. Я не сомневаюсь [в команде], в прошлом сезоне у нас ничего не получилось, но на тренировках мы были хороши. Под давлением мы допустили ошибки в простых вещах, но затем создали достаточно моментов, однако так бывает, это футбол. Это лишь вторая игра в сезоне.

После прошлого матча с «Вулвз» все говорили, что у нас всё в порядке, а я ответил, что это лишь одна игра и произойти может что угодно. Знаю, над чем мы работаем и как трудятся игроки, есть немало хороших моментов, но многое следует улучшить. Постепенно мы будем становиться лучше и создадим больше игровых связей», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Источник: Чемпионат

Поделиться:
340

Актуально

Повестка Президента

Формат будущего: Баку, Ашхабад и Ташкент строят новую ось сотрудничества

Политика

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и ...

Общество

Воскресенье обещает быть жарким

Xроника

Валентина Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Футбол

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о поражении от «Тоттенхэма»

Роналду установил уникальное достижение

Роналду не смог выиграть Суперкубок Саудовской Аравии

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Ференцварош» продано около 30 тыс. билетов

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Президент «Барселоны» Лапорта: мы нашли решения, чтобы зарегистрировать двух новых игроков

Члены семьи Анатолия Банишевского побывали в гостях у клуба «Нефтчи»

УЕФА изменил место проведения матча Украина-Азербайджан

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о поражении от «Тоттенхэма»

Последние новости

Bloomberg сообщил о планах Германии по возврату обязательной военной службы

Сегодня, 00:03

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о поражении от «Тоттенхэма»

23 / 08 / 2025, 23:41

Трамп час обсуждал с дизайнером сайты правительства

23 / 08 / 2025, 23:21

Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на чемпионате мира в Болгарии

23 / 08 / 2025, 23:00

США потратят $3,5 млрд на борьбу с угрозами от оружия массового уничтожения

23 / 08 / 2025, 22:34

Роналду установил уникальное достижение

23 / 08 / 2025, 22:07

Эмине Эрдоган написала Мелании Трамп письмо о положении детей в Газе

23 / 08 / 2025, 21:15

В Турции туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке - ВИДЕО

23 / 08 / 2025, 20:53

США мобилизует 1,7 тыс. бойцов Нацгвардии на борьбу с нелегалами

23 / 08 / 2025, 20:31

Азербайджан увеличил экспорт хлопка в июле почти на 7%

23 / 08 / 2025, 20:15

Роналду не смог выиграть Суперкубок Саудовской Аравии

23 / 08 / 2025, 19:51

Глава Службы госбезопасности Грузии ушел в отставку

23 / 08 / 2025, 19:31

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Ференцварош» продано около 30 тыс. билетов

23 / 08 / 2025, 19:16

Посол Нариман Джелял: Анкара рассматривает возможность отправки военных в Украину в рамках гарантий безопасности

23 / 08 / 2025, 19:00

В Баку начал работу II Международный форум молодежи по мультикультурализму - ФОТО

23 / 08 / 2025, 18:51

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

23 / 08 / 2025, 18:48

В Германии предложили рассмотреть возможность запрета АдГ

23 / 08 / 2025, 17:46

Король Нидерландов принял отставку главы МИД и ряда членов правительства

23 / 08 / 2025, 17:00

В Армении требуют закрытия российской базы в Гюмри

23 / 08 / 2025, 16:58

На западе Турции произошло землетрясение

23 / 08 / 2025, 16:50
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06