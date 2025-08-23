Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о поражении от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).

«В игре со «шпорами» было много построений и персональной опеки, как в прошлом матче с «Брентфордом». Нужно играть по-другому, мы об этом говорили. Мы не реализовали простые моменты, я не просил игроков творить нечто невероятное.

Первый момент заключался в прилагаемых усилиях, с этим у нас всё было замечательно, как и в предыдущие годы. Я не сомневаюсь [в команде], в прошлом сезоне у нас ничего не получилось, но на тренировках мы были хороши. Под давлением мы допустили ошибки в простых вещах, но затем создали достаточно моментов, однако так бывает, это футбол. Это лишь вторая игра в сезоне.

После прошлого матча с «Вулвз» все говорили, что у нас всё в порядке, а я ответил, что это лишь одна игра и произойти может что угодно. Знаю, над чем мы работаем и как трудятся игроки, есть немало хороших моментов, но многое следует улучшить. Постепенно мы будем становиться лучше и создадим больше игровых связей», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Источник: Чемпионат