Обнародована стоимость премьер-лиги Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана вошла в тройку сильнейших лиг постсоветского пространства по суммарной рыночной стоимости футболистов.

В соответствии с показателями немецкого портала transfermarkt, совокупная цена игроков, выступающих в первенстве, оценивается в 125,9 млн евро (259,9 млн манатов). По этому показателю чемпионат занимает третье место.

Он уступает России и Украине, но опережая такие лиги, как Узбекистан, Казахстан и Беларусь.

При этом, высокую позицию премьер-лиги обеспечивают стабильное присутствие клубов в еврокубках, рост трансферной стоимости легионеров и сохранение конкурентоспособного уровня внутри чемпионата.

Ниджат