«Челси» объявил о назначении нового главного тренера

Пресс-служба лондонского «Челси» объявила о назначении Лиама Росеньора на должность главного тренера первой команды.

Специалист заключил контракт до лета 2032 года.

Росеньору 41 год. Ранее англичанин работал в «Дерби» и «Халле» — клубах третьего и второго дивизионов Англии.

С 2024 года он возглавлял французский «Страсбург», который фактически является фарм-клубом «Челси» из-за общих владельцев. В текущем сезоне команда выиграла групповой этап Лиги конференций и занимает седьмое место в Лиге 1.

«Челси» ранее отправил в отставку с должности главного тренера Энцо Мареску.