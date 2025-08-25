Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за поддержку мирного процесса на Южном Кавказе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил американского лидера Дональда Трампа.
Глава государства поделился соответствующей публикацией на своей странице в социальной сети X.
«Благодарю Президента Дональда Трампа за исторические фотографии, подаренные мне с его личной подписью, и за добрые слова, написанные на них. Высоко ценю решительную поддержку Президента Дональда Трампа нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке на Южном Кавказе и в мире, и еще раз выражаю ему глубокую признательность за это», - говорится в публикации.
Prezident Donald Trampa şəxsi imzası ilə mənə hədiyyə etdiyi tarixi fotoşəkillərə və üzərində yazdığı xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm.
Prezident Donald Trampın Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına, habelə Cənubi Qafqazda və dünyada sülh… pic.twitter.com/7S6LssgvqH — İlham Əliyev (@azpresident) August 25, 2025