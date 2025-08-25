Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за поддержку мирного процесса на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил американского лидера Дональда Трампа.

Глава государства поделился соответствующей публикацией на своей странице в социальной сети X.

«Благодарю Президента Дональда Трампа за исторические фотографии, подаренные мне с его личной подписью, и за добрые слова, написанные на них. Высоко ценю решительную поддержку Президента Дональда Трампа нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке на Южном Кавказе и в мире, и еще раз выражаю ему глубокую признательность за это», - говорится в публикации.