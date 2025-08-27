Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 28 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20–24 °C, днём – 27-30 °C. Атмосферное давление - 761 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70–75 %, днём — 45–55 %.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах Лянкяран-Астаринской зоны возможны кратковременный дождь, гроза и град. В ночное и утреннее время в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26 °C, днём - 34–39 °C; в горах ночью 12-17 °C, днём - 24-29 °C.

Читайте по теме:

Как долго сохранится ветреная погода в Азербайджане?