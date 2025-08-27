Как долго сохранится ветреная погода в Азербайджане?
Ветреная погода в Азербайджане сохранится до полудня 29 августа.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в большинстве регионов страны было преимущественно без осадков, однако в Губе и Гусаре ночью наблюдались кратковременные дожди (1 мм).
В некоторых частях страны преобладает северо-западный ветер, максимальная скорость ветра в Баку, на Абшеронском полуострове и в Джульфе составляет 21 м/с, в Нефтчале - до 20 м/с.
412