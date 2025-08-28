Погода на пятницу: В Азербайджане ожидается до +39°С

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 29 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер днём ослабнет.

Температура воздуха составит ночью +20…+24°, днём +29…+33°. Атмосферное давление - 762 мм рт. ст., относительная влажность ночью 60-70%, днём 35-40%.

В районах Азербайджана также не ожидается осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью +20…+25°, днём +34…+39°, в горах ночью +10…+15°, днём +20…+25°.