Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 30 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-25 °C, днём - 31-36 °C. Атмосферное давление -761 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70–80 %, днём 35–45 %.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21–25 °C, днём - 33–38 °C; в горах ночью 10-15 °C, днём 22-27 °C.