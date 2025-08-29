Сегодня свадьба двукратной чемпионки Ламии Велиевой - ФОТО

У двукратной паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой сегодня свадьба с атлетом из Южно-Африканской Республики Тембо Монаренгом.

Об этом спортсменка сообщила а своей странице в соцсети Instagram.

Свадебное торжество состоится сегодня вечером в одном из ресторанов Баку.

Напомним, что пара официально зарегистрировала брак в ноябре прошлого года.

Отметим, что Ламия Велиева завоевала одну золотую и одну серебряную медаль на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020, а на Париж-2024 повторила тот же успех.