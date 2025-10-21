Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U16

15-летний фланговый нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду дос Сантос получил приглашение в юниорскую сборную Португалии не старше 16 лет.

Об этом сообщает Португальская футбольная федерация на своём официальном сайте. Для молодого игрока это дебютный вызов в национальную команду этой возрастной группы.

Сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» сыграет в Кубке Федераций. На турнире, проходящим в Анталье, португальцы сыграют со сборными Турции, Англии и Уэльса такого же возраста.

Роналду-младший сыграл свой первый матч на международной арене 13 мая 2025 года во встрече со сборной Хорватии.

Источник: Чемпионат