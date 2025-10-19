«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» впервые с января 2016 года

Матч восьмого тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ) завершился победой Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» со счётом 2:1.



В составе победителей забитыми мячами отметились Брайан Мбемо (2-я минута) и Гарри Магуайр (84). У проигравших отличился Коди Гакпо (78).

Этот результат стал сенсационным - прошлый раз «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Ливерпуль» на «Энфилде» в АПЛ почти 10 лет назад – 17 января 2016 года. Между той победой и сегодняшней «Ливерпуль» не проигрывал в 9 домашних матчах АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (4 победы, 5 ничьих).

"Ливерпуль" потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах. До этого команда дважды проиграла в чемпионате Англии, уступив "Кристал Пэлас" (1:2) и "Челси" (1:2), а также оказалась слабее турецкого "Галатасарая" в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

"Манчестер Юнайтед" прервал серию без побед над "Ливерпулем" на "Энфилде", которая составляла 10 игр. В последний раз команда смогла победить соперника на выезде 17 января 2016 года в матче чемпионата Англии (2:1). После этого "Ливерпуль" на своем стадионе пять раз одолел "Манчестер Юнайтед", еще пять игр завершились вничью.