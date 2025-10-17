Как Гурбан Гурбанов закрепил азербайджанский футбол на карте Европы - ВИДЕО

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов отмечает, что вера в себя, стабильность и упорный труд укрепляют репутацию азербайджанского футбола, а выступления клуба в Лиге чемпионов отражают растущие европейские амбиции страны.

Главный тренер ФК «Карабах» Гурбан Гурбанов считает, что футбол Азербайджана заявил о себе на мировом уровне после недавнего успеха клуба в Лиге чемпионов.

Хотя Азербайджан давно преуспел в борьбе и дзюдо, он подчёркивает, что успех в футболе требует ещё большей устойчивости и последовательности.

Волевая победа «Карабаха» над «Бенфикой» в Лиссабоне (3:2) стала отражением растущей уверенности Азербайджана на европейской сцене.

По мнению тренера Гурбанова, поддержание стабильности и амбиций станет ключевым для ФК «Карабах» и азербайджанского футбола в целом, чтобы укрепить свою репутацию на мировой арене.