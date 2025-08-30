Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине

Венгрия не поддержит решение о военной операции Евросоюза в Украине, как и ни одно другое решение, которое будет препятствовать мирному урегулированию конфликта.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимающий участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.

Глава венгерского МИД ожидает, что на совещании ему вновь придется столкнуться «с цунами, направленным на поддержку войны». «Думаю, что сегодня они попытаются сломить наше сопротивление и нашу позицию в поддержку мира», - написал министр в Facebook.

«Безусловно, они попытаются навязать новые финансовые вливания и поставки оружия Украине. Они попытаются протолкнуть Украину в Евросоюз. Они хотят принять решение о военной операции ЕС, но мы не поддержим ни одно решение, которое будет противоречить интересам Венгрии и препятствовать мирному процессу», - отметил Сийярто.

В Евросоюзе и НАТО обсуждается вопрос о возможности отправки военнослужащих на Украину для подготовки украинской армии, а также о направлении туда международного воинского контингента в качестве гарантии безопасности в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения.

Источник: ТАСС