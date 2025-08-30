 Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине

First News Media11:30 - Сегодня
Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине

Венгрия не поддержит решение о военной операции Евросоюза в Украине, как и ни одно другое решение, которое будет препятствовать мирному урегулированию конфликта.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимающий участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.

Глава венгерского МИД ожидает, что на совещании ему вновь придется столкнуться «с цунами, направленным на поддержку войны». «Думаю, что сегодня они попытаются сломить наше сопротивление и нашу позицию в поддержку мира», - написал министр в Facebook.

«Безусловно, они попытаются навязать новые финансовые вливания и поставки оружия Украине. Они попытаются протолкнуть Украину в Евросоюз. Они хотят принять решение о военной операции ЕС, но мы не поддержим ни одно решение, которое будет противоречить интересам Венгрии и препятствовать мирному процессу», - отметил Сийярто.

В Евросоюзе и НАТО обсуждается вопрос о возможности отправки военнослужащих на Украину для подготовки украинской армии, а также о направлении туда международного воинского контингента в качестве гарантии безопасности в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения.

Источник: ТАСС

Поделиться:
306

Актуально

Политика

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Мнение

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Общество

Железнодорожная линия Агдам-Ханкенди будет готова до конца следующего года

Общество

Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В мире

Секретарь Совета безопасности Армении встретился с президентом Ирана

Большинство тарифов, введенных Трампом, незаконны - Апелляционный суд США

Убит экс-спикер Рады Парубий - ФОТО

США одобрили поставку Дании комплексов Patriot для Украины

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Захарова ответила Пашиняну по поводу отказа от трехсторонних договоренностей

Сергей Марков заявил, что опасается уголовного дела после призывов пропагандиста Соловьева

Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции

Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

Последние новости

Секретарь Совета безопасности Армении встретился с президентом Ирана

Сегодня, 14:50

Реальность мира: взгляд из Азербайджана после брифинга Пашиняна

Сегодня, 14:40

Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

Сегодня, 14:30

Большинство тарифов, введенных Трампом, незаконны - Апелляционный суд США

Сегодня, 14:20

Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

Сегодня, 14:10

«Он связывал мне руки» — Мать избитых детей — ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Убит экс-спикер Рады Парубий - ФОТО

Сегодня, 13:50

США одобрили поставку Дании комплексов Patriot для Украины

Сегодня, 13:40

Секретарь Совбеза Армении рассказал иранскому коллеге о вашингтонских документах

Сегодня, 13:30

Представитель Президента анонсировал скорое начало переселения в Агдам

Сегодня, 13:20

ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились

Сегодня, 13:10

Железнодорожная линия Агдам-Ханкенди будет готова до конца следующего года

Сегодня, 13:00

США согласовали поставки Украине Patriot и Starlink

Сегодня, 12:50

Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

Скорость обращения маната в июле выросла

Сегодня, 12:30

МИД Франции: ЕС может возобновить санкции против Ирана

Сегодня, 12:20

Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ вырос на 26%

Сегодня, 12:10

Франция в Дании представит планы новых санкций ЕС против России

Сегодня, 12:00

Незаконная вырубка деревьев в Баку и Исмаиллы нанесла ущерб на 13 тыс. манатов

Сегодня, 11:45

Венгрия не поддержит решение ЕС о военной операции в Украине

Сегодня, 11:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05