 Умер телеведущий Юрий Николаев
Умер телеведущий Юрий Николаев

First News Media22:20 - Сегодня
Известный российский телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. Незадолго до смерти артиста госпитализировали с тяжёлой пневмонией в одну из столичных больниц.

По данным Telegram-канала SHOT, Николаеву стало плохо дома, после чего его доставили в лечебное заведение, где он во вторник ушёл из жизни.

Долгое время артист боролся с тяжёлым заболеванием лёгких. Медики долгие годы призывали Николаева бросить курить, однако он каждый раз отказывался, продолжая ежедневно выкуривать по две пачки сигарет.

Юрий Николаев был одной из самых ярких фигур советского и российского телевидения. Он прославился как ведущий музыкальных передач «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

