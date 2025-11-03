 «Игру престолов» удалили с украинских платформ из-за российского актера | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

«Игру престолов» удалили с украинских платформ из-за российского актера

First News Media12:02 - Сегодня
«Игру престолов» удалили с украинских платформ из-за российского актера

Украинские онлайн-платформы приступили к удалению фильмов и сериалов, в которых снялся российский актёр Юрий Колокольников.

Мера связана с решением Министерства культуры и информационной политики Украины, принятым в августе 2025 года, документ включает артиста в список лиц, чья деятельность признана «угрозой национальной безопасности».

Согласно постановлению ведомства, все проекты с участием Колокольникова подлежат изъятию из публичного проката, включая стриминговые сервисы.

Как сообщает украинский телеканал «Общественное», под ограничение попали такие международные проекты, как четвёртый сезон «Игры престолов», где актёр сыграл предводителя одичалых Стира, третий сезон «Белого лотоса», а также голливудские фильмы «Довод» Кристофера Нолана и «Крейвен-охотник» от студии Marvel.

Ранее Служба безопасности Украины поясняла, что актёр не осудил военные действия России против Украины и продолжил карьеру в российских кинопроектах. Ведомство квалифицировало его деятельность как содействие пропаганде агрессора и рекомендовало ограничить его участие в украинском медиапространстве.

Постановление министерства действует в рамках закона Украины «О кинематографии», который предусматривает возможность запрета фильмов, сериалов и других форм контента с участием лиц, угрожающих национальной безопасности.

Источник: Газета.Ру

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
608

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Политика

Президент Азербайджана: Не было в истории другой такой страны, которая одержала ...

Общество

В эти дни в Баку будет дождливо

Политика

The Jerusalem Post: Сотрудничество с Азербайджаном позволит Сирии интегрироваться в ...

В мире

Турция под эгидой ОИС запускает программу поддержки Сирии

ХАМАС ведет переговоры об эвакуации своих бойцов из контролируемых Израилем районов

Глава МВД Армении рассказала о работе по либерализации визового режима с ЕС

В Армении отец задушил трехлетнего сына

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Герцогиня Меган Маркл с крыльями бабочки выпрашивала конфеты с принцем Гарри

В Киеве при досмотре посылки произошел взрыв, пострадали пять работников почты

Суд в Турции передал виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России - ФОТО

Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг

Последние новости

Президент Азербайджана: Не было в истории другой такой страны, которая одержала бы столь яркую, полную и абсолютную Победу, как наша

Сегодня, 13:58

Президент Ильхам Алиев: За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое

Сегодня, 13:55

Президент: Уверен, что азербайджанские ученые и впредь будут вносить свой вклад в успешное развитие нашей страны

Сегодня, 13:53

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Сегодня, 13:50

Проект мечети Джебраила представлен общественности - ФОТО

Сегодня, 13:40

Турция под эгидой ОИС запускает программу поддержки Сирии

Сегодня, 13:35

В Баку произошло ограбление на 30 тысяч манатов

Сегодня, 13:32

ХАМАС ведет переговоры об эвакуации своих бойцов из контролируемых Израилем районов

Сегодня, 13:25

В эти дни в Баку будет дождливо

Сегодня, 13:18

Глава МВД Армении рассказала о работе по либерализации визового режима с ЕС

Сегодня, 13:15

Следствие раскрыло факты коррупции в ИВ Гарадагского района

Сегодня, 13:10

В Армении отец задушил трехлетнего сына

Сегодня, 13:08

The Jerusalem Post: Сотрудничество с Азербайджаном позволит Сирии интегрироваться в региональную торговую сеть

Сегодня, 12:50

ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие

Сегодня, 12:35

Игра «Minecraft» стала самой продаваемой в истории

Сегодня, 12:17

Эрдоган посетит Азербайджан

Сегодня, 12:07

«Игру престолов» удалили с украинских платформ из-за российского актера

Сегодня, 12:02

Арестован помощник Рамиза Мехтиева Эльдар Амиров

Сегодня, 11:57

В суд подано ходатайство об аресте брата и племянника Гарегина II

Сегодня, 11:55

Кадры с мест ДТП: Как несколько секунд невнимательности водителя оборачиваются аварией - ВИДЕО

Сегодня, 11:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10