«Игру престолов» удалили с украинских платформ из-за российского актера

Украинские онлайн-платформы приступили к удалению фильмов и сериалов, в которых снялся российский актёр Юрий Колокольников.

Мера связана с решением Министерства культуры и информационной политики Украины, принятым в августе 2025 года, документ включает артиста в список лиц, чья деятельность признана «угрозой национальной безопасности».

Согласно постановлению ведомства, все проекты с участием Колокольникова подлежат изъятию из публичного проката, включая стриминговые сервисы.

Как сообщает украинский телеканал «Общественное», под ограничение попали такие международные проекты, как четвёртый сезон «Игры престолов», где актёр сыграл предводителя одичалых Стира, третий сезон «Белого лотоса», а также голливудские фильмы «Довод» Кристофера Нолана и «Крейвен-охотник» от студии Marvel.

Ранее Служба безопасности Украины поясняла, что актёр не осудил военные действия России против Украины и продолжил карьеру в российских кинопроектах. Ведомство квалифицировало его деятельность как содействие пропаганде агрессора и рекомендовало ограничить его участие в украинском медиапространстве.

Постановление министерства действует в рамках закона Украины «О кинематографии», который предусматривает возможность запрета фильмов, сериалов и других форм контента с участием лиц, угрожающих национальной безопасности.

Источник: Газета.Ру

Джамиля Суджадинова