Суд в Турции передал виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России - ФОТО

First News Media12:30 - Сегодня
Суд в Турции передал виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России - ФОТО

Cтамбульский суд постановил передать права на исторический особняк в фешенебельном районе города на Босфоре потомкам дипломата царской России, который купил ее в 1868 году.

Об этом сообщает газета Sabah по итогам 17-летнего судебного разбирательства в отношении этого объекта недвижимости.

По ее данным, сотрудник российского посольства Николай Исвечин купил это здание и прилегающую территорию площадью около 10 га у семьи из Франции. Особняк некоторое время использовался как одно из представительских зданий российской дипмиссии. Его нынешняя стоимость оценивается в $1,5 млрд.
Участниками иска были турецкое Казначейство, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата. Отмечается, что претензии турецких ведомств и российской стороны на здание были отклонены судом на основании анализа документов собственности, указов, дипломатической переписки и норм международного права. Суд вынес решение в пользу наследников Исвечина.

Проблема с правами на особняк появилась после революции 1917 года в России, когда, как сообщает газета, статус объекта оказался под вопросом. После смерти Николая II, по указу османского султана и по решению суда, особняк был передан в аренду российской стороне, но официально это имущество не было напрямую зарегистрировано как принадлежащее России. В ходе кадастровой оценки, проведенной в 1950 году, было установлено, что объект зарегистрирован на имя бывшего владельца, Николая Исвечина, и таким образом регистрация прав была утверждена. В дальнейшем оказалось, что у Исвечина есть все же потомки, проживающие во Франции.

По данным межевания 2022 года особняк должны унаследовать трое потомков дипломата. Газета сообщает, что согласно сертифицированному генеалогическому древу, составленному Французским бюро генеалогических исследований, Николай Исвечин родился в России в 1815 году и умер в Турции в 1903 году. Его жена, Елизавета Александровна Пестель, умерла раньше него в 1877 году. Часть его детей не оставили наследников, его приемный сын, Дидье Леконт Исвечин, умер в 2005 году. Трое детей Дидье и являются по решению суда наследниками этого состояния.

Источник: ТАСС

