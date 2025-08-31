Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь глав государств и правительств и их супруг в Тяньцзине - ФОТО

31 августа в Тяньцзиньском международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» от имени Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань был дан прием в честь глав государств и правительств и их супруг, представлена концертная программа.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Затем главы государств и правительств и их супруги сделали совместное фото.