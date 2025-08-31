 В городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем КНР Си Цзиньпином - ФОТО | 1news.az | Новости
В городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем КНР Си Цзиньпином - ФОТО

First News Media09:48 - Сегодня
В городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем КНР Си Цзиньпином - ФОТО

31 августа в китайском городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сделали совместное фото.

Приветствуя Президента Ильхама Алиева, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал его «дорогим другом», поблагодарил главу нашего государства за то, что он, приняв приглашение, участвует в Саммите в формате «ШОС плюс», а также в торжественных мероприятиях и военном параде по случаю 80-летия Победы Китая над иностранной военной интервенцией и фашизмом.

Подчеркнув, что между Азербайджаном и Китаем на протяжении уже более 30 лет установлено успешное сотрудничество, и в настоящее время наши отношения развиваются на уровне всестороннего стратегического партнерства, Си Цзиньпин с удовлетворением вспомнил государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику, коснулся важности обсуждений, состоявшихся в рамках этого визита.

Председатель Китайской Народной Республики подчеркнул рост торгового оборота между нашими странами, расширение сотрудничества в сфере энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, цифровизации. Отметив, что азербайджано-китайское сотрудничество укрепляется и в рамках проекта «Один пояс, один путь», Си Цзиньпин указал на важность транспортировки китайских товаров через территорию Азербайджана и в этом контексте коснулся значения Транскаспийского маршрута.

Председатель Китайской Народной Республики заявил, что его страна поддерживает расширение связей Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества.

Си Цзиньпин отметил значение прямого диалога в обеспечении прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Председатель Китайской Народной Республики также заявил, что Китай поддерживает модель суверенного развития нашей страны, подчеркнул приверженность Пекина принципу невмешательства во внутренние дела других стран.

Глава нашего государства выразил благодарность за приглашение, поздравил с 80-летием победы Китайской Народной Республики над иностранной военной интервенцией.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, также с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Китайскую Народную Республику, отметил, что состоявшиеся в ходе визита встречи и диалог с Си Цзиньпином придали серьезный импульс всестороннему развитию сотрудничества между двумя странами, подчеркнул значение подписанного документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Президент Азербайджана сказал, что развитие отношений с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетных направлений внешней политики нашей страны.

Глава государства отметил, что Азербайджан поддерживает позицию Китая по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района и был одной из первых стран, осудивших проведенные на Тайване выборы.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в торговых отношениях между нашими странами наблюдается значительный рост. Коснувшись проекта «Один пояс, один путь», глава государства расценил рост перевозок, в частности китайских грузов, по Среднему коридору, который является его важной составной частью и проходит через территорию Азербайджана, как пример эффективности и привлекательности этого коридора.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что переговоры по нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией ведутся на двусторонней основе, сказал, что между двумя странами уже установился мир.

На встрече с удовлетворением было отмечено, что наши страны всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Подчеркнуто, что в последнее время, после вступления в силу документа о безвизовом режиме, связи в туристической сфере развиваются.

В ходе беседы состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

