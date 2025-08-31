 Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызстана | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызстана

First News Media11:31 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову по случаю национального праздника страны - Дня независимости Кыргызстана.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Кыргызской Республики.

Под Вашим руководством в братском Кыргызстане реализованы широкомасштабные созидательные работы и реформы, достигнуты весомые успехи в сфере социально-экономического прогресса.

Нынешняя динамика развития отношений между нашими странами, связанными друг с другом общими духовными ценностями и историко-культурными корнями, вызывает удовлетворение. Вывод связей между Азербайджаном и Кыргызстаном на уровень стратегического партнерства является наглядным воплощением непоколебимой воли двух народов и нашего стремления к дальнейшему углублению сотрудничества.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути сохранения и укрепления добрых традиций наших дружеских и братских отношений, дальнейшего расширения взаимодействия в двустороннем и многостороннем порядке.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике – постоянного благополучия и процветания», - говорится в письме.

В городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем КНР Си Цзиньпином - ФОТО

Президент Азербайджана прибыл в Китай с рабочим визитом - ФОТО - ВИДЕО

