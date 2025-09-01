В лесах Азербайджана замечены вредители, наносящие ущерб зелёным насаждениям - ФОТО

В последнее время в некоторых лесных массивах страны наблюдается распространение вредителей, наносящих ущерб зелёным насаждениям, — американской белой бабочки (Hyphantria cunea) и мраморного клопа (Halyomorpha halys).

Как сообщает 1news.az, об этом заявил представитель Службы развития лесов Вахид Фарзалиев.

По его словам, для предотвращения распространения вредителей и их перехода на здоровые деревья сейчас совместно с соответствующими ведомствами проводятся мероприятия. В лесах ведётся мониторинг, используются химические и механические методы борьбы.

«Проводимые наблюдения показывают, что эти вредители наносят ущерб не только лесам, но и сельскохозяйственным культурам, что приводит к снижению урожайности и нарушению экологического равновесия», — сказал он.

В.Фарзалиев отметил, что американская белая бабочка ослабляет развитие деревьев, быстро уничтожая их листву. Мраморный клоп, в свою очередь, вредит ореховым и фруктовым деревьям, снижая урожайность и ослабляя их устойчивость к болезням.