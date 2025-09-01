 Гутерриш осудил задержание хуситами сотрудников ООН в Йемене | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Гутерриш осудил задержание хуситами сотрудников ООН в Йемене

First News Media08:50 - Сегодня
Гутерриш осудил задержание хуситами сотрудников ООН в Йемене

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание представителями мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) 11 сотрудников всемирной организации на территории Йемена и потребовал их немедленного освобождения.

Ранее о задержаниях сообщил спецпосланник генсека ООН по Йемену Ханс Грундберг.

"Я резко осуждаю произвольные задержания 31 августа по меньшей мере 11 сотрудников ООН де-факто властями Йемена на подконтрольных им территориях. Я также осуждаю насильственное проникновение в здание Всемирной продовольственной программы, конфискацию собственности ООН и попытки попасть на другие объекты ООН в Сане, - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье среди журналистов пресс-службой главы всемирной организации. - Я настойчиво повторяю свое требование о немедленном и безусловном освобождении задержанных сегодня (31 августа - прим. ТАСС), а также других сотрудников ООН, международных и местных НПО, [представителей] гражданского общества и дипломатических миссий".

Гутерриш добавил, что персонал ООН не может задерживаться при исполнении своих обязанностей. "Защита и безопасность сотрудников и собственности ООН, а также неприкосновенность помещений ООН должна быть гарантирована на постоянной основе", - указал генсек.

Задержания произошли спустя несколько дней после того, как Израиль нанес удары по целям в захваченной хуситами Сане во время трансляции обращения лидера "Ансар Аллах" Абдель Малика аль-Хуси.

30 августа непризнанный президентский совет, который управляет подконтрольными мятежникам территориями Йемена, объявил о гибели премьер-министра сформированного хуситами правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави. По информации источника ТАСС в движении, жертвами израильских ударов стали по меньшей мере 10 членов правительства хуситов.

