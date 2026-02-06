 Отменено решение о конфискации одной из квартир Вугара Сафарли | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Отменено решение о конфискации одной из квартир Вугара Сафарли

First News Media16:48 - Сегодня
Отменено решение о конфискации одной из квартир Вугара Сафарли

В Бакинском апелляционном суде состоялось судебное заседание по делу находящегося под арестом бывшего исполнительного директора упразднённого Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (ФГПРСМИ) Вугара Сафарли.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Агиля Мусаева было принято решение.

Суд удовлетворил иск супруги Вугара Сафарли по поводу одной из единиц его имущества. Специальное решение о конфискации квартиры, зарегистрированной на имя супруги Вугара Сафарли, являющейся заинтересованным лицом по делу, было отменено, арест с квартиры снят.

Отметим, что было завершено расследование уголовного дела в Главном управлении по борьбе с коррупцией о незаконных действиях должностных лиц упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации.

Следствием было установлено, что исполнительный директор Фонда Сафарли Вугар Музаффар оглу будучи в предварительном сговоре с директором ООО «Portos» Мамедовым Надиром Магеррам оглу и другими лицами присвоили крупную сумму денежных средств, выделенных на строительство жилых домов для работников прессы на территории 20-го участка, поселка Биби-Эйбат Сабаильского района города Баку, и с целью сокрытия преступлений в документы были внесены ложные данные в связи с расходами на строительство зданий.

Кроме того, Вугар Сафарли будучи в предварительном сговоре с другими лицами легализовал присвоенные им в особо крупных размерах денежные средства, разместив в течение 2015-2018 годов в общей сложности 5 млн. 796 тыс. манатов на депозитных счетах в коммерческих банках в национальной и иностранной валютах.

Также, Вугар Сафарли будучи в предварительном сговоре с другими лицами в 2015-2019 годах незаконно перевел часть выделенных для оказания финансовой помощи газетам госсредств в размере 300 тысяч манатов на счет газеты «Futbol+Qol», учрежденную на имя члена его семьи, присвоив тем самым эту сумму, а также канцелярские принадлежности на сумму 103 тысячи манатов. В то же время в течение 2017-2019 годов, совершая незаконные действия при заключении связанных с проведением банкетов договоров, он растратил принадлежащие Фонду господдержки развития СМИ и доверенные ему денежные средства на общую сумму 105 тысяч манатов.

Кроме того, Вугар Сафарли легализировал присвоенные в сговоре с другими, а также полученные по служебному подлогу денежные средства, в 2015-2018 годах положив на свои депозитные счета в коммерческом банке в общей сложности 5 млн. 796 тыс. манатов.

Сафарли Вугар Музаффар оглу привлечен в качестве обвиняемого по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере либо иного имущества, добытого преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-2.4 (расходование государственных средств без проведения процедур закупки или незаконное проведение государственных закупок, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и 313 (служебный подлог), а Мамедов Надир Магеррам оглу – по статьям 179.4, 308.2 и 313 УК АР. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Поделиться:
208

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Lifestyle

Амина Меликова: «Ключевая задача культурной дипломатии - зафиксировать ...

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Спорт

Сепаратистская пропаганда на льду: Баку заявил протест МОК

Общество

С завтрашнего дня изменяется схема движения этих автобусных маршрутов – ФОТО

Отменено решение о конфискации одной из квартир Вугара Сафарли

Союз кинематографистов выступил с новыми предложениями по развитию «Азербайджанфильма»

Руководство «İdrak» вооруженное нападение назвало паникой: «Серьезного инцидента не было»

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Обнародовано состояние подростка, выжившего после нападения с топором в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Еще на два столичных маршрута запустят современные автобусы

Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО

Принято решение по делу одного из арестованных в Баку гражданин России

Последние новости

С завтрашнего дня изменяется схема движения этих автобусных маршрутов – ФОТО

Сегодня, 17:23

В Турции произошло второе землетрясение за день - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:53

Отменено решение о конфискации одной из квартир Вугара Сафарли

Сегодня, 16:48

Союз кинематографистов выступил с новыми предложениями по развитию «Азербайджанфильма»

Сегодня, 16:37

Руководство «İdrak» вооруженное нападение назвало паникой: «Серьезного инцидента не было»

Сегодня, 16:30

Стало известно о состоянии раненой учительницы лицея «İdrak»

Сегодня, 16:25

Суд в Ереване выпустил архиепископа из СИЗО

Сегодня, 16:22

Футболистка сборной Азербайджана продолжит карьеру в турецком клубе - ФОТО

Сегодня, 16:12

Амина Меликова: «Ключевая задача культурной дипломатии - зафиксировать присутствие Азербайджана в мировом культурном пространстве»

Сегодня, 16:00

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Сегодня, 15:55

В Омане прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе

Сегодня, 15:37

«ƏDV geri al»: Возврат НДС за покупку жилых и нежилых помещений в январе превысил 3,3 млн

Сегодня, 15:33

Сепаратистская пропаганда на льду: Баку заявил протест МОК

Сегодня, 15:25

Число жертв взрыва в Исламабаде увеличилось до 31 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:23

Москва предупредила Ереван о рисках антироссийского курса

Сегодня, 15:18

«ƏDV geri al»: потребителям возвращено около 19,7 млн манатов

Сегодня, 15:13

Совет прессы напомнил СМИ о недопустимости интервьюирования детей без согласия родителей

Сегодня, 15:10

Оружие в доме, буллинг и жестокие игры: в чем причина детской преступности в Азербайджане?

Сегодня, 15:07

Россия предупреждает Армению о цене сближения с ЕС

Сегодня, 15:03

Здание лицея İdrak принадлежит Руслану Эйюбову?

Сегодня, 15:00
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48