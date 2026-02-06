Отменено решение о конфискации одной из квартир Вугара Сафарли

В Бакинском апелляционном суде состоялось судебное заседание по делу находящегося под арестом бывшего исполнительного директора упразднённого Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (ФГПРСМИ) Вугара Сафарли.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Агиля Мусаева было принято решение.

Суд удовлетворил иск супруги Вугара Сафарли по поводу одной из единиц его имущества. Специальное решение о конфискации квартиры, зарегистрированной на имя супруги Вугара Сафарли, являющейся заинтересованным лицом по делу, было отменено, арест с квартиры снят.

Отметим, что было завершено расследование уголовного дела в Главном управлении по борьбе с коррупцией о незаконных действиях должностных лиц упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации.

Следствием было установлено, что исполнительный директор Фонда Сафарли Вугар Музаффар оглу будучи в предварительном сговоре с директором ООО «Portos» Мамедовым Надиром Магеррам оглу и другими лицами присвоили крупную сумму денежных средств, выделенных на строительство жилых домов для работников прессы на территории 20-го участка, поселка Биби-Эйбат Сабаильского района города Баку, и с целью сокрытия преступлений в документы были внесены ложные данные в связи с расходами на строительство зданий.

Кроме того, Вугар Сафарли будучи в предварительном сговоре с другими лицами легализовал присвоенные им в особо крупных размерах денежные средства, разместив в течение 2015-2018 годов в общей сложности 5 млн. 796 тыс. манатов на депозитных счетах в коммерческих банках в национальной и иностранной валютах.

Также, Вугар Сафарли будучи в предварительном сговоре с другими лицами в 2015-2019 годах незаконно перевел часть выделенных для оказания финансовой помощи газетам госсредств в размере 300 тысяч манатов на счет газеты «Futbol+Qol», учрежденную на имя члена его семьи, присвоив тем самым эту сумму, а также канцелярские принадлежности на сумму 103 тысячи манатов. В то же время в течение 2017-2019 годов, совершая незаконные действия при заключении связанных с проведением банкетов договоров, он растратил принадлежащие Фонду господдержки развития СМИ и доверенные ему денежные средства на общую сумму 105 тысяч манатов.

Сафарли Вугар Музаффар оглу привлечен в качестве обвиняемого по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере либо иного имущества, добытого преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-2.4 (расходование государственных средств без проведения процедур закупки или незаконное проведение государственных закупок, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и 313 (служебный подлог), а Мамедов Надир Магеррам оглу – по статьям 179.4, 308.2 и 313 УК АР. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.