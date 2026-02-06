 Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог - Досье | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог - Досье

First News Media20:00 - Сегодня
Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог - Досье

Вусал Закир оглы Насирли назначен председателем правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Вюсал Насирли родился в 1978 году в городе Имишли.

В 2000 году он окончил факультет административного управления Кафказского университета по специальности «Государственное и муниципальное управление» и получил степень бакалавра, а в 2002 году — магистра.

В 2009–2013 годах работал заместителем директора проекта «Единое управление твердыми бытовыми отходами» в Министерстве экономического развития, в 2013–2018 годах занимал должность заместителя начальника отдела сотрудничества с международными организациями в Министерстве экономики.

До назначения на текущую должность работал заместителем министра труда и социальной защиты населения.

Женат, имеет двух детей.

Поделиться:
788

Актуально

Xроника

Салех Мамедов освобождён от должности председателя правления AAYDA - НОВОЕ ...

Экономика

Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в «Порядок выдачи документа о ...

Политика

Азербайджан вручил ноту протеста России

Экономика

Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог - Досье

В Азербайджане принято новое решение в связи с таможенными пошлинами на бензин

Юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding, успешно завершился - ФОТО

В Армению транзитом через Азербайджан отправлены 8 вагонов с зерном - ФОТО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

В Kapital Bank назначен первый заместитель председателя правления

Юридический форум «LEGIS», организованный PASHA Holding, успешно завершился - ФОТО

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

ЦБА перевел Министерству финансов нереализованные в прошлом году 541 млн долларов

Последние новости

США ввели санкции против судов и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью

Сегодня, 21:40

Исламабад поблагодарил Баку за поддержку в связи с терактом в мечети

Сегодня, 21:20

Омбудсмен напомнила СМИ о соблюдении законов и правил этики при освещении инцидентов с детьми

Сегодня, 21:00

Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа

Сегодня, 20:40

20-й пакет санкций ЕС подразумевает запрет на обслуживание судов, перевозящих российскую нефть

Сегодня, 20:20

Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог - Досье

Сегодня, 20:00

Салех Мамедов освобождён от должности председателя правления AAYDA - НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Сегодня, 19:45

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в «Порядок выдачи документа о поощрении инвестиций»

Сегодня, 19:44

Трамп опубликовал видео обезьян с лицами Барака Обамы и его жены Мишель - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Расширяется сотрудничество между ВМС Азербайджана и Пакистана

Сегодня, 19:15

Иран и США согласовали дальнейшие шаги по переговорам о ядерной программе

Сегодня, 19:01

Златан Ибрагимович пронес олимпийский огонь по улицам Милана

Сегодня, 18:46

В Армении объявили дату парламентских выборов

Сегодня, 18:45

Азербайджан вручил ноту протеста России

Сегодня, 18:32

В Азербайджане принято новое решение в связи с таможенными пошлинами на бензин

Сегодня, 18:25

Президент Ильхам Алиев утвердил положение о двух национальных парках

Сегодня, 18:15

Прослуживший 10 дней солдат скончался в госпитале

Сегодня, 18:00

У бывшего замминистра обороны Армении могут конфисковать недвижимость и $92 тыс.

Сегодня, 17:48

​​​​​​​В Баку открылась выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети» - ФОТО

Сегодня, 17:27

С завтрашнего дня изменяется схема движения этих автобусных маршрутов – ФОТО

Сегодня, 17:23
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48