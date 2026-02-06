Кто он – новый председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог - Досье

Вусал Закир оглы Насирли назначен председателем правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Вюсал Насирли родился в 1978 году в городе Имишли.

В 2000 году он окончил факультет административного управления Кафказского университета по специальности «Государственное и муниципальное управление» и получил степень бакалавра, а в 2002 году — магистра.

В 2009–2013 годах работал заместителем директора проекта «Единое управление твердыми бытовыми отходами» в Министерстве экономического развития, в 2013–2018 годах занимал должность заместителя начальника отдела сотрудничества с международными организациями в Министерстве экономики.

До назначения на текущую должность работал заместителем министра труда и социальной защиты населения.

Женат, имеет двух детей.