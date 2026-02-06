У бывшего замминистра обороны Армении могут конфисковать недвижимость и $92 тыс.

У бывшего замглавы Минобороны Армении Артура Агабекяна могут конфисковать несколько единиц недвижимости и $92 тыс. в качестве незаконного имущества.

Об этом сообщает Генпрокуратура Армении.

По информации ведомства, Антикоррупционный суд принял в производство соответствующий иск прокуратуры.

В частности, предлагается изъять у Агабекяна и связанных с ним лиц 3 единицы недвижимости, право на покупку 4 единиц недвижимости в Ереване, рыночную стоимость одной единицы недвижимости, 3 транспортных средства, участие в 4 юрлицах и указанные денежные средства.

Артур Агабекян был замминистра обороны в 2000-2007 гг. В 2007-2012 гг. был депутатом Национального собрания.

Источник: Sputnik Армения