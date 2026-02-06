 Союз кинематографистов выступил с новыми предложениями по развитию «Азербайджанфильма» | 1news.az | Новости
Союз кинематографистов выступил с новыми предложениями по развитию «Азербайджанфильма»

Феликс Вишневецкий16:37 - Сегодня
Союз кинематографистов выступил с новыми предложениями по развитию «Азербайджанфильма»

После письма Союза кинематографистов Азербайджана в Министерство культуры о состоянии памятника Джафару Джаббарлы, расположенного во дворе киностудии «Азербайджанфильм», от СКА было направлено письмо на имя министра культуры АР Адыля Керимли в связи с оперативно проведёнными работами.

В опубликованном на официальном сайте СКА письме говорится следующее: «Нас обрадовала новость о реставрации памятника Дж.Джаббарлы, расположенного во дворе киностудии «Азербайджанфильм», в рамках проекта «Кинопарк». Уверяем, что это не просто вопрос реставрации - это проект, который косвенно может повлиять и на кинопроизводство. Наряду с этим сообщения о размещении Агентства кино Азербайджана (ARKA) в здании киностудии также вселяют в нас надежду. Это не только важный шаг с психологической точки зрения, но и может оказаться эффективным с позиции управления финансовыми ресурсами. Снизятся расходы агентства на аренду, станет более динамичной коммуникация с кинематографистами, будет положен конец эффекту «испорченного телефона» между агентством и представителями киноиндустрии. «Азербайджанфильм» - это не просто компания с производственным потенциалом, а база, способная обеспечивать сервис на всех этапах кинопроцесса и стать коммуникационным центром для кинокомпаний».

В письме также выдвинута инициатива, связанная с киностудией. Так, до проведения запланированного капитального ремонта секретариат СКА предлагает превратить часть уличного входа, выходящую на Московский проспект, в промо-пространство, соответствующее современным требованиям.

В письме отмечается, что не следует ограничиваться реставрацией памятника - необходимо привести уличный вход студии в состояние, отвечающее современным стандартам. Как правило, вход в киностудии - это не только служебная зона, но и пространство для информирования, PR и формирования имиджа. Современный и экономичный ремонт входа может превратить его в информационную платформу, где будут размещены сведения о кинопроектах, реализуемых по линии Министерства культуры, информационные стенды о славной истории киностудии, постеры фильмов, а также данные об услугах и достижениях студии.

Подчеркивается, что это может увеличить число клиентов, способных заказать услуги студии, а также зрителей, осведомлённых о кинопроектах. Отмечается, что размещение электронного билборда на уличной части входа (где сейчас находится парковка) могло бы повысить эффективность этой работы в десять раз. Реализация этих работ в рамках финансовых ресурсов текущего года, не дожидаясь значительных средств, выделяемых на проект «Кинопарк», способствовала бы мобилизации потенциала азербайджанских кинематографистов.

«Азербайджанфильм» - это не просто производственная компания, а культурный очаг, сыгравший роль в формировании духовного мира нескольких поколений граждан независимого Азербайджана. Нет сомнений, что оформление и ремонт входа студии с мультимедийной экспозицией окажут положительное влияние на развитие отрасли» - отмечается в письме.

В свою очередь секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, кинорежиссер Али Иса Джаббаров отмечает, что председатель СКА Расим Балаев постоянно держит в центре внимания судьбу киностудии «Азербайджанфильм» и уже обсуждал этот вопрос с министром Адылем Керимли - всё кинематографическое сообщество заинтересовано в скорейшей реализации намерений Министерства культуры превратить киностудию «Азербайджанфильм» в действующий центр кинопроизводства.

