Трамп опубликовал видео обезьян с лицами Барака Обамы и его жены Мишель - ВИДЕО

19:30 - Сегодня
Трамп опубликовал видео обезьян с лицами Барака Обамы и его жены Мишель - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп подвергся критике со стороны демократов после того, как опубликовал ролик, в котором бывший американский лидер Барак Обама и его жена Мишель представлены в образе обезьян.

В видеоролике длиной около минуты, опубликованном президентом в Truth Social, говорится о якобы подтасовке голосов на президентских выборах 2020 года в США. В конце видео в нескольких кадрах появляются Барак и Мишель Обама в образе обезьян под песню The Lion Sleeps Tonight, которая звучала в мультфильме "Король Лев".

"Президент поступил отвратительно. Каждый республиканец должен это осудить немедленно", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома в соцсети X.

Бывший советник Обамы Бен Родс также осудил публикацию и заявил, что в будущем супругов "будут воспринимать как любимых людей", а нынешний президент США будет "пятном" на истории страны. Кроме того, он назвал сторонников главы Белого дома "расистами".

Белый дом отверг обвинения в расизме. «Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев», — сказала пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт. Она назвала претензии «фальшивыми».

