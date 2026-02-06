 Руководство «İdrak» вооруженное нападение назвало паникой: «Серьезного инцидента не было» | 1news.az | Новости
Общество

Руководство «İdrak» вооруженное нападение назвало паникой: «Серьезного инцидента не было»

First News Media16:30 - Сегодня
Руководство «İdrak» вооруженное нападение назвало паникой: «Серьезного инцидента не было»

Руководство частного лицея «İdrak», где 6 февраля произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, попыталось отрицать факт стрельбы, несмотря на официальные сообщения правоохранительных органов.

Как ранее заявили Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Азербайджана, ученик лицея пришел в учебное заведение с охотничьим ружьём, принадлежащим его отцу, и выстрелил в преподавателя математики Шахлу Камилову, 1997 года рождения. Подросток был задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Клиническом медицинском центре подтвердили, что пострадавшая учительница была госпитализирована с диагнозом огнестрельное ранение. Ее лечение продолжается в хирургическом отделении, состояние оценивается как средней степени тяжести.

На этом фоне основатель лицея «İdrak», профессор Мёнсюм Алышов в интервью Yeni sabah заявил, что сообщения об инциденте являются «паникой» и «дезинформацией». Он утверждал, что серьезного инцидента не было, а произошедшее связано с «подростковым возрастом» ученика, охарактеризовав случившееся как «лёгкий случай».

Тем самым заявления руководства учебного заведения вступили в противоречие с официальной информацией МВД, Генеральной прокуратуры и медицинских учреждений, подтвердивших как факт применения огнестрельного оружия, так и наличие ранения у преподавателя.

Расследование инцидента продолжается.

