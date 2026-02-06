С завтрашнего дня изменяется схема движения этих автобусных маршрутов – ФОТО

Изменяется схема движения регулярных автобусных маршрутов №32 и №120.

С 7 февраля движение автобусов по этим линиям будет организовано не по улице Ковкяб Сафаралиевой, а по улице Пушкина, где имеется выделенная полоса для общественного транспорта, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Отметим, что транспортная загруженность на улице Ковкаб Сафаралиевой приводит к увеличению интервала движения автобусов на маршрутах №32 и №120 – внесённые изменения позволят предотвратить задержки транспорта и обеспечат более стабильную работу маршрутов.