В Азербайджане принято новое решение в связи с таможенными пошлинами на бензин

Кабинет министров Азербайджанской Республики внёс поправки в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин», утверждённую постановлением № 500 от 17 ноября 2017 года.

Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, для определённых групп товаров, в том числе автомобильного бензина, теперь устанавливаются отдельные пошлины