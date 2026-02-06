Златан Ибрагимович пронес олимпийский огонь по улицам Милана

Бывший футболист итальянского клуба «Милан» и сборной Швеции Златан Ибрагимович принял участие в церемонии зажжения олимпийского огня.

44-летний экс-футболист пронес факел зимних Олимпийских игр в Милане.

Впервые в истории Олимпийских игр будут одновременно зажжены два олимпийских огня. Один из них находится в Милане рядом с культовым памятником города - Аркой Мира, а другой - в Кортина д'Ампеццо на площади Дибона.

Церемония открытия Игр состоится сегодня на стадионе «Сан-Сиро», начало запланировано на 23:00 по бакинскому времени. Это официально ознаменует открытие Игр.

Отметим, что Златан Ибрагимович завершил карьеру в 2023 году и его последним клубом был именно «Милан».