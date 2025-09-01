 Кая Каллас призвала Иран к всеобъемлющему сотрудничеству с МАГАТЭ | 1news.az | Новости
Кая Каллас призвала Иран к всеобъемлющему сотрудничеству с МАГАТЭ

First News Media21:03 - 01 / 09 / 2025
Кая Каллас призвала Иран к всеобъемлющему сотрудничеству с МАГАТЭ

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Иран обеспечить прозрачность и всесторонне сотрудничать с МАГАТЭ.

Oб этом она сообщила в соцсети Х.

"Крайне важно, чтобы Иран обеспечил прозрачность и полностью сотрудничал с МАГАТЭ. Окно для дипломатии по решению иранской ядерной проблемы все еще открыто, и ЕС готов внести свой вклад. Сегодня я встретилась с Рафаэлем Гросси и подтвердила полную поддержку его работы", - написала она.

Представители МИД Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают переговоры о возобновлении сотрудничества. На данный момент состоялись две встречи, третья запланирована.

Тем временем США призывают Иран к серьезным дипломатическим переговорам для урегулирования ядерного вопроса. Франция, Германия и Великобритания инициировали процесс повторного введения санкций ООН (механизм snapback) в ответ на несоблюдение Тегераном своих ядерных обязательств.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном и приветствовал возвращение инспекторов агентства в страну, назвав это прогрессом на пути к нормализации сотрудничества. При этом он отметил, что инспекторам предстоит решить ряд вопросов, связанных с проведением проверок на территории Ирана.





