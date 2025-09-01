В Тяньцзине состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Мальдив - ФОТО
1 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с Президентом Мальдивской Республики Мохаммедом Муиззу.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Мальдивской Республики с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан в рамках COP29 и состоявшиеся во время встречи с главой нашего государства обсуждения. Он отметил высокий уровень организации конференции COP29.
Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, также коснулся своей встречи с Мохаммедом Муиззу в Баку.
Он подчеркнул, что в соответствии с поручениями, данными в ходе проведенных обсуждений, азербайджанская делегация посетила Мальдивы, где были проведены политические консультации и обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В ходе беседы было отмечено наличие большого потенциала с точки зрения наращивания связей между нашими странами в сфере туризма и контактов между людьми. Была затронута роль прямых авиарейсов из Азербайджана на Мальдивы в развитии туризма, обсуждены вопросы упрощения визового режима, сотрудничества в сфере взаимных инвестиций, а также расширения договорно-правовой базы между нашими странами.
Мохаммед Муиззу пригласил главу нашего государства посетить Мальдивы с официальным визитом. Приглашение было с удовлетворением принято.