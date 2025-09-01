Певица INNA призналась в любви Баку, прогулялась по Ичеришехер и заговорила по-азербайджански - ВИДЕО

Известная румынская певица INNA выступила в Sea Breeze, где её шоу стало ярким финалом летнего сезона.

В ходе выступления артистка исполнила свои главные хиты, а зрители подпевали каждую строчку - после концерта певица поделилась в TikTok эмоциональным видео, в котором призналась, что у неё «нет слов» от того, как мощно зал поддержал её выступление. Кадры, где фанаты поют вместе с ней один из хитов, она сопроводила подписью: «Baku, I love you». Также INNA отметила в TikTok, что безгранично благодарна поклонникам, подчеркнув, что «оставила сердце в Азербайджане».

Визит INNA в Баку не ограничился концертом. Артистка прогулялась по историческому центру азербайджанской столицы - Ичеришехер, от красоты которого осталась в восторге. В ролике, снятом во время экскурсии, певица неожиданно продемонстрировала, что свободно говорит на азербайджанском языке, чем покорила поклонников в соцсетях.

Отметим, что румынская певица INNA - одна из самых успешных поп-исполнительниц Восточной Европы.

Она прославилась в 2008 году благодаря синглу Hot, который возглавил чарты в нескольких странах. В дальнейшем артистка выпустила ряд хитов - Sun Is Up, Amazing, Cola Song, Flashbacks и другие.