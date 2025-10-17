В Кюрдамире в детском саду произошел пожар

В Кюрдамире произошёл пожар в детском саду.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Отмечается, что на территории действующего в городе детского сада на площади 7 кв. м загорелись деревянные отходы, а в расположенном рядом двухэтажном 16-комнатном здании общей площадью 800 кв. м (по 400 кв. м на каждом этаже) огнём были охвачены горючие конструкции двух комнат на площади 50 кв. м, две оконные рамы, восемь кроватей и деревянные балки кровли на площади 25 кв. м.

Остальная часть здания детского сада была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.