Экс-советнику Трампа предъявили обвинения
Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретной информации.
Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на судебные источники.
По их словам, обвинения экс-советнику американского лидера предъявило большое жюри в штате Мэриленд.
Источники заявили, что он, предположительно, делился секретными данными со своей супругой и дочерью по электронной почте.
В конце сентября стало известно, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) нашлив офисе Болтона «секретные документы».
По данным газеты The Washington Post, в начале прошлого месяца сотрудники ФБР провели обыск у него и изъяли компьютеры, телефоны и папки с документами из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, нарушении закона о шпионаже, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне. На некоторых изъятых папках были надписи «Трамп I-IV».
В 2018 году Трамп во время своего первого президентского срока объявил о назначении Болтона на пост советника по нацбезопасности. К 2019 году разногласия между ними усилились, и 10 сентября американский лидер отправил советника в отставку.
В 2020 году Болтон опубликовал книгу The Room Where It Happened («Комната, где это произошло»).
Мемуары политика пролили свет на деятельность ряда американских президентов, в том числе Трампа, а также на некоторые аспекты отношений США с Россией, Украиной, Китаем и НАТО.
Источник: Газета.ру