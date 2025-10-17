Экс-советнику Трампа предъявили обвинения

Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретной информации.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на судебные источники.

По их словам, обвинения экс-советнику американского лидера предъявило большое жюри в штате Мэриленд.

Источники заявили, что он, предположительно, делился секретными данными со своей супругой и дочерью по электронной почте.

В конце сентября стало известно, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) нашлив офисе Болтона «секретные документы».

По данным газеты The Washington Post, в начале прошлого месяца сотрудники ФБР провели обыск у него и изъяли компьютеры, телефоны и папки с документами из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, нарушении закона о шпионаже, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне. На некоторых изъятых папках были надписи «Трамп I-IV».

В 2018 году Трамп во время своего первого президентского срока объявил о назначении Болтона на пост советника по нацбезопасности. К 2019 году разногласия между ними усилились, и 10 сентября американский лидер отправил советника в отставку.

В 2020 году Болтон опубликовал книгу The Room Where It Happened («Комната, где это произошло»).

Мемуары политика пролили свет на деятельность ряда американских президентов, в том числе Трампа, а также на некоторые аспекты отношений США с Россией, Украиной, Китаем и НАТО.

Источник: Газета.ру