На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра.