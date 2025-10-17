В Армении задержали адвоката по «делу священников»

В Армении задержали Александра Кочубаева – одного из адвокатов по делу лидера движения "Священная борьба" Баграта Галстаняна и 17 его соратников.

Об этом Sputnik Армения сообщили в Следственном комитете Армении.

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали адвоката Александра Кочубаева у здания Шенгавитского суда, где сегодня в закрытом режиме состоялось заседание по делу архиепископа Баграта Галстаняна и 17 его сторонников.

В СК уточнили, что было инициировано уголовное преследование по части 2 статьи 490 Уголовного кодекса Армении. Статья предусматривает ответственность за публикацию информации, порочащей честь и достоинство судьи, прокурора или следователя, и причиняющей иной вред их законным правам и интересам в связи с их законной служебной или профессиональной деятельностью.

Источник: Sputnik Армения