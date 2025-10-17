В Испании пропала картина Пикассо стоимостью 600 тысяч евро - ФОТО

В Испании расследуют исчезновение картины Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой» во время транспортировки из Мадрида в Гранаду.

Полотно 1921 года, выполненное гуашью, должно было стать частью выставки «Натюрморт. Вечность инертного» фонда «Каха-Гранада», но к моменту открытия экспозиции 8 октября его уже не было в списке доставленных работ.

Как сообщает издание Ideal, небольшая картина размером 12,7 × 9,8 см была застрахована на 600 000 евро (более 1,1 млн манатов) и находилась в частной коллекции - доставкой занималась специализированная компания по перевозке произведений искусства.

Отмечается, что работа была помещена на склад 25 сентября вместе с другими экспонатами, а 2 октября началась их транспортировка - утром 3 октября груз прибыл в Культурный центр Гранады, однако при распаковке организаторы обнаружили пропажу картины.

Фургон с произведениями искусства делал ночную остановку в городе Дейфонтес, и именно этот участок пути сейчас вызывает особый интерес у следователей. Национальная полиция Испании выясняет, было ли произведение Пикассо украдено или утеряно по неосторожности.

