Госпитализирована Брижит Бардо

91-летняя французская киноактриса Брижит Бардо проходит лечение в клинике Тулона после хирургического вмешательства.

Брижит Бардо уже три недели находится в одной из клиник Тулона, сообщает 1news.az со ссылкой на Nice-Matin.

Отмечается, что причиной госпитализации стала серьезная болезнь, потребовавшая хирургического вмешательства – чем конкретно больна звезда фильма «И Бог создал женщину», не уточняется.

Подчеркивается, что несмотря на то, что врачи оценивают ее состояние как стабильное, оно по-прежнему вызывает беспокойство, и по данным врачей, выписка может состояться через несколько дней.