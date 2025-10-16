Скончался звезда сериала «Yabancı Damat»

Знаменитый турецкий актёр Ариф Эркин Гёзельбеоглу, запомнившийся миллионам зрителей по роли Мемик Деде в популярном сериале «Yabancı Damat», скончался утром после недавнего празднования своего 90-летия.

Актёр, сыгравший во множестве проектов, особенно прославился именно благодаря образу Мемик Деде - его игра покорила не только турецкую аудиторию, но и зрителей в Греции, где сериал также транслировался и пользовался большой популярностью.

Уход Арифа Эркина стал большой потерей для театра, телевидения и кино Турции.