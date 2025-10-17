В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне

Парламент Греции утвердил законопроект, позволяющий компаниям до 37 раз в год устанавливать 13-часовой рабочий день с выплатой сотрудникам 40%-ной надбавки к почасовой ставке.

Об этом сообщает телеканал Mesogeios TV.

«В атмосфере напряженных парламентских дебатов новый трудовой законопроект был вынесен на обсуждение парламента и принят», – отмечает издание.

Министр труда Греции Ники Керамеос пояснила, что использовать термин «13-часовая рабочая неделя» неверно. Согласно закону, работник сможет трудиться до 13 часов в день у одного работодателя, тогда как до этого сверхурочные допускались только при работе на двух местах. Надбавка за переработку составит 40%.

При этом общая продолжительность труда ограничивается 48 часами в неделю в среднем за четыре месяца.