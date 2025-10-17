 Politico: Еврокомиссия рассчитывает выделить Киеву еще €25 млрд за счет средств России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Politico: Еврокомиссия рассчитывает выделить Киеву еще €25 млрд за счет средств России

First News Media09:25 - Сегодня
Politico: Еврокомиссия рассчитывает выделить Киеву еще €25 млрд за счет средств России

Еврокомиссия (ЕК) ищет способы, при помощи которых можно было бы выделить Украине еще €25 млрд «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов на личных счетах.

Таким образом в Брюсселе рассчитывают увеличить сумму в €140 млрд, которую ЕК в сентябре обещала передать Киеву за счет средств РФ, следует из документа, оказавшегося в распоряжении газеты Politico.

«Необходимо рассмотреть [вариант], можно ли расширить инициативу по "репарационному кредиту" на другие замороженные [российские] активы на территории ЕС», - следует из циркуляра ЕК, разосланного в европейские столицы. В документе сразу указывается, что легальность этого процесса «еще не оценили в подробностях» и что без такого анализа не может быть принято никаких решений.

Ожидается, что министры финансов стран ЕС обсудят предложение ЕК на встрече в ноябре. Если они согласятся предоставить Украине кредит, средства пойдут на «развитие технологической и промышленной базы украинского оборонного сектора» и на его интеграцию в европейский ВПК, отмечает газета.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Источник: ТАСС

Поделиться:
157

Актуально

Xроника

Instagram Президента: Публикация в связи с пятой годовщиной освобождения от оккупации ...

Общество

В Физули состоится праздничный фейерверк в честь Дня города

Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня день города Физули

Общество

В Физули состоится праздничный фейерверк в честь Дня города

В Кюрдамире в детском саду произошел пожар

Politico: Еврокомиссия рассчитывает выделить Киеву еще €25 млрд за счет средств России

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Подготовлена карта Зангезурского коридора - ФОТО

Главврач Сабунчинского медицинского центра освобождена от должности

СМИ: «Досье предательства Рамиза Мехтиева»

МВД прокомментировало инцидент с отцом шехида - ВИДЕО

Последние новости

Трамп проведет встречу с Зеленским за обедом

Сегодня, 10:07

В Испании пропала картина Пикассо стоимостью 600 тысяч евро - ФОТО

Сегодня, 10:00

Трамп: Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель, а Рубио и Лаврова - уже в ближайшее время

Сегодня, 09:57

В Физули состоится праздничный фейерверк в честь Дня города

Сегодня, 09:50

В ФИФА отреагировали на угрозу Трампа перенести матчи ЧМ-2026 из Бостона и Чикаго

Сегодня, 09:45

В Кюрдамире в детском саду произошел пожар

Сегодня, 09:35

Премьер-министр Монголии ушел в отставку

Сегодня, 09:30

Politico: Еврокомиссия рассчитывает выделить Киеву еще €25 млрд за счет средств России

Сегодня, 09:25

Экс-советнику Трампа предъявили обвинения

Сегодня, 09:15

В Армении задержали адвоката по «делу священников»

Сегодня, 09:05

В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне

Сегодня, 09:00

Трамп: США не будут напрямую участвовать в операциях против ХАМАС

Сегодня, 08:53

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 08:45

Instagram Президента: Публикация в связи с пятой годовщиной освобождения от оккупации города Физули - ВИДЕО

Сегодня, 00:47

Пять лет свободы. Сегодня день города Физули

Сегодня, 00:05

Мехрибан Алиева посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino Gesu - ФОТО

Сегодня, 00:02

Ничто не забыто. Прошло 5 лет с очередного ракетного удара Армении по Гяндже - ФОТО

Сегодня, 00:00

Отец убитой мужем Метанет: Дочь жила у меня три месяца, они не разговаривали - ВИДЕО

16 / 10 / 2025, 23:50

Заместитель премьер-министра Самир Шарифов встретился с делегацией ICAPP

16 / 10 / 2025, 23:30

Мехрибан Алиева встретилась с настоятелем собора Святого Павла - ФОТО

16 / 10 / 2025, 23:10
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10