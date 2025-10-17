 Пять лет свободы. Сегодня день города Физули | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня день города Физули

Фарида Багирова00:05 - Сегодня
Пять лет свободы. Сегодня день города Физули

Сегодня проходит пять лет с того дня как победоносная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила город Физули и окрестные села от армянской оккупации.

В ходе Второй Карабахской войны бои за Физули были одним из самых важных и в то же время тяжелых сражений на юго-восточном фронте. Так, за 30 лет противник построил на территории, на линии соприкосновения мощные укрепления. Из-за этого многие считали, что на освобождение Физули от оккупации потребуется много времени. Однако Азербайджанская армия, молниеносно преодолев все препятствия, с первых же часов боев получила стратегическое преимущество в результате прорыва нескольких линий обороны на линии соприкосновения в Физули.

«Пройдет время, и об этих боях будут писать книги, труды. Действительно, эти бои требуют высокого профессионализма, мастерства, отваги, самоотверженности, потому что за эти 30 лет враг создал на линии соприкосновения такие прочные укрепления, что некоторые считали, что освободить город Физули от оккупации невозможно. Известные военные специалисты даже считали, что для того, чтобы взять Физули, освободить его от оккупации, возможно, понадобится несколько месяцев, и успех этой операции был под большим вопросом. Однако доблестной Азербайджанской армии удалось справиться с этой почетной миссией, и за короткий срок большинство сел Физулинского района и город Физули были освобождены от врага», - так характеризует значение Физулинской операции Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

В результате успешной Физулинской операции Азербайджанской армией также был освобожден ряд населенных пунктов Джебраильского и Ходжавендского районов. Эта историческая победа стала одним из решающих этапов Отечественной войны.

Вот уже пять лет как в Физули развевается трехцветный Флаг Азербайджана. Город возрождается, здесь восстанавливается инфраструктура, реставрируются исторические памятники. Построенный за короткие сроки Физулинский международный аэропорт глава государства называет «Воздушными воротами Карабаха». Также в Физули построены современные жилые комплексы, детские сады, школы, больницы, автодороги.

Здесь, как и на других освобожденных землях с большим успехом реализуется Государственная программа Великого возвращения. Благодаря масштабным созидательным работам в родной край вернулись сотни семей. Как ожидается, к концу 2026 года в Физулинском районе будут проживать уже 22 тысячи человек.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана от 31 июля 2023 года, день освобождения города Физули от оккупации 17 октября отмечается как День города Физули.

Поднимаясь из руин и возрождаясь к новой жизни, Физули не просто обретает прежний облик, он преображается, становясь еще прекраснее и величественнее. И самая главная тому причина - то, что все это делают руки истинных хозяев - бережные, сильные, полные любви и бесконечной преданности родному краю.

Поделиться:
136

Актуально

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня день города Физули

Точка зрения

Ничто не забыто. Прошло 5 лет с очередного ракетного удара Армении по Гяндже - ФОТО

Политика

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии проекта реставрации катакомб Святого ...

Общество

В суде изучены документы об ущербе, нанесенном Арменией Азербайджану - ФОТО

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня день города Физули

Ничто не забыто. Прошло 5 лет с очередного ракетного удара Армении по Гяндже - ФОТО

Октябрь дипломатии: Азербайджан на четырех политических вершинах

Трансформация армянской диаспоры после Карабаха: утраченные рычаги и новый поиск миссии

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Ничто не забыто. Прошло 5 лет с очередного ракетного удара Армении по Гяндже - ФОТО

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня массированного ракетного обстрела Гянджи

Лидеры Азербайджана и России возвращают отношения в конструктивное русло

Октябрь дипломатии: Азербайджан на четырех политических вершинах

Последние новости

Пять лет свободы. Сегодня день города Физули

Сегодня, 00:05

Мехрибан Алиева посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino Gesu - ФОТО

Сегодня, 00:02

Ничто не забыто. Прошло 5 лет с очередного ракетного удара Армении по Гяндже - ФОТО

Сегодня, 00:00

Отец убитой мужем Метанет: Дочь жила у меня три месяца, они не разговаривали - ВИДЕО

16 / 10 / 2025, 23:50

Заместитель премьер-министра Самир Шарифов встретился с делегацией ICAPP

16 / 10 / 2025, 23:30

Мехрибан Алиева встретилась с настоятелем собора Святого Павла - ФОТО

16 / 10 / 2025, 23:10

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии проекта реставрации катакомб Святого Коммода в Ватикане - ФОТО

16 / 10 / 2025, 22:56

Белый дом: Трамп считает возможной встречу Путина и Зеленского

16 / 10 / 2025, 22:40

Минобороны о задержании начальника Центрального военного санатория - ОБНОВЛЕНО

16 / 10 / 2025, 22:20

В Ереване известного адвоката задержали во время заседания - ОБНОВЛЕНО

16 / 10 / 2025, 22:00

В Белом доме назвали продуктивным разговор Путина и Трампа - ОБНОВЛЕНО

16 / 10 / 2025, 21:40

В суде изучены документы об ущербе, нанесенном Арменией Азербайджану - ФОТО

16 / 10 / 2025, 21:20

Самир Шарифов встретился с делегацией Постоянного комитета ICAPP

16 / 10 / 2025, 21:01

В Милли Меджлисе состоялась встреча с делегацией ICAPP - ФОТО

16 / 10 / 2025, 20:20

Начинается судебный процесс по делу лица, арестованного СГБ и обвиняемого в финансировании терроризма

16 / 10 / 2025, 19:45

В Минтруда прокомментировали утверждения об обсуждении вопроса повышения пенсионного возраста

16 / 10 / 2025, 19:30

Азербайджанские и китайские врачи провели историческую операцию - ФОТО

16 / 10 / 2025, 19:15

Патриарх Кирилл выступил за межрелигиозный диалог с исламским миром

16 / 10 / 2025, 18:45

В Товузе найден мертвым мужчина, ранее признавшийся в убийстве жены

16 / 10 / 2025, 18:31

В Баку откроется новый цирк – ФОТО

16 / 10 / 2025, 18:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10