Пять лет свободы. Сегодня день города Физули

Сегодня проходит пять лет с того дня как победоносная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила город Физули и окрестные села от армянской оккупации.

В ходе Второй Карабахской войны бои за Физули были одним из самых важных и в то же время тяжелых сражений на юго-восточном фронте. Так, за 30 лет противник построил на территории, на линии соприкосновения мощные укрепления. Из-за этого многие считали, что на освобождение Физули от оккупации потребуется много времени. Однако Азербайджанская армия, молниеносно преодолев все препятствия, с первых же часов боев получила стратегическое преимущество в результате прорыва нескольких линий обороны на линии соприкосновения в Физули.

«Пройдет время, и об этих боях будут писать книги, труды. Действительно, эти бои требуют высокого профессионализма, мастерства, отваги, самоотверженности, потому что за эти 30 лет враг создал на линии соприкосновения такие прочные укрепления, что некоторые считали, что освободить город Физули от оккупации невозможно. Известные военные специалисты даже считали, что для того, чтобы взять Физули, освободить его от оккупации, возможно, понадобится несколько месяцев, и успех этой операции был под большим вопросом. Однако доблестной Азербайджанской армии удалось справиться с этой почетной миссией, и за короткий срок большинство сел Физулинского района и город Физули были освобождены от врага», - так характеризует значение Физулинской операции Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

В результате успешной Физулинской операции Азербайджанской армией также был освобожден ряд населенных пунктов Джебраильского и Ходжавендского районов. Эта историческая победа стала одним из решающих этапов Отечественной войны.

Вот уже пять лет как в Физули развевается трехцветный Флаг Азербайджана. Город возрождается, здесь восстанавливается инфраструктура, реставрируются исторические памятники. Построенный за короткие сроки Физулинский международный аэропорт глава государства называет «Воздушными воротами Карабаха». Также в Физули построены современные жилые комплексы, детские сады, школы, больницы, автодороги.

Здесь, как и на других освобожденных землях с большим успехом реализуется Государственная программа Великого возвращения. Благодаря масштабным созидательным работам в родной край вернулись сотни семей. Как ожидается, к концу 2026 года в Физулинском районе будут проживать уже 22 тысячи человек.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана от 31 июля 2023 года, день освобождения города Физули от оккупации 17 октября отмечается как День города Физули.

Поднимаясь из руин и возрождаясь к новой жизни, Физули не просто обретает прежний облик, он преображается, становясь еще прекраснее и величественнее. И самая главная тому причина - то, что все это делают руки истинных хозяев - бережные, сильные, полные любви и бесконечной преданности родному краю.