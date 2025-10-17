Трамп: США не будут напрямую участвовать в операциях против ХАМАС

Соединенные Штаты не будут принимать непосредственного участия в силовых операциях против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, этим займутся региональные игроки.

Такую позицию изложил американский президент Дональд Трамп.

"Кто-то войдет [в палестинский анклав], но это будем не мы, - сказал он во время общения с журналистами в Белом доме, рассуждая о возможных боевых действиях против ХАМАС. - Есть люди, которые находятся там, очень недалеко, они очень легко справятся".

Источник: ТАСС