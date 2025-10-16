Роберт Де Ниро откроет в Баку ресторан и не только – ФОТО

Город-курорт Sea Breeze и международный люксовый бренд в сфере гостеприимства Nobu Hospitality, основанный Нобу Мацухисой, Робертом Де Ниро и Мейром Тепером, объявляют о запуске Nobu Hotel, Restaurant и Residences в самых популярных курортных локациях Азербайджана и Черногории.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Sea Breeze Resort.

Сотрудничество между основателем Sea Breeze Эмином Агаларовым и брендом Nobu имеет долгую историю. Ещё в 2009 году партнерами был открыт первый ресторан Nobu в России, а в 2015 году - второй проект, презентованный с участием лично основателей бренда. Многолетняя дружба и сотрудничество положили начало новой главе - проектам Nobu на территории Sea Breeze в Баку и Черногории.

Под брендом Nobu в Sea Breeze в Азербайджане будет представлен отель на 80 номеров, а также 100 резиденций, включая пять вилл в фирменном стиле бренда - природные материалы, лаконичный дизайн, сочетание комфорта и элегантности. Местом притяжения гостей и резидентов станет ресторан Nobu, где будут представлены блюда японско-перуанской кухни от шеф-повара сети, а также стильный бар и лаунж-зона.

Комплекс Nobu Hotel, Restaurant и Residences будет располагаться на первой линии каспийского побережья, с прямым выходом к морю, в окружении современной инфраструктуры для полноценного отдыха и активного образа жизни. Гости и резиденты смогут воспользоваться фитнес-центром, роскошным спа-комплексом, а также просторными залами для встреч и мероприятий.

«Мы рады, что всемирно известный бренд Nobu вскоре появится в Sea Breeze в Азербайджане и в Черногории. Это новая глава в развитии нашего проекта и туристических направлений для гостей со всего мира. Я искренне благодарен нашим партнерам за многолетнее сотрудничество и доверие», - отмечает Эмин Агаларов, основатель и владелец Sea Breeze Resort.

Одновременно бренд Nobu совместно с Sea Breeze выходит на побережье Черногории с проектом Nobu Residences, Hotel и Restaurant в Sea Breeze Montenegro. Концепция объединит отель на 80 номеров, 100 частных резиденций, включая пять роскошных вилл и ресторан Nobu. Панорамные виды на Адриатическое море и близость к самым престижным направлениям региона дополнят все преимущества проекта.

ОТКРЫТИЕ NOBU В МОСКВЕ В 2015 ГОДУ

NOBU SEA BREEZE БАКУ