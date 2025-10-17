Трамп: Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель, а Рубио и Лаврова - уже в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в течение двух недель.

«Я бы сказал, в течение двух недель или около того – довольно скоро», – отметил Трамп.

Президент США также добавил, что Россия и США уже согласовывают время и место встречи делегаций под руководством главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой, как вы знаете, Лавровым. Их встреча состоится совсем скоро», – сказал он, выступая перед согражданами.

Источник: RenTV