Спецпосланник президента США и посол Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Посол Армении в США Нарек Мкртчян обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом региональные процессы и реализацию соглашений, достигнутых 8 августа в Вашингтоне.

Как передает пресс-служба посольства Армении в США, Уиткофф подтвердил последовательную поддержку Соединенными Штатами мирной повестки. Мкртчян в свою очередь выразил признательность Уиткоффу за его усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчыванской АР.

Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Также главы МИД Армении и Азербайджана парафировали, а позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.

