Пашинян усилит атаки на оппонентов и Церковь: СМИ о планах власти

Власти Армении усилят давление на оппонентов, и за арестом адвоката Александра Кочубаева последуют новые уголовные дела, пишет газета "Жоговурд".

Пашинян поручил правоохранителям тщательно следить за оппозиционными политиками, юристами и правозащитниками, особенно сторонниками Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна, пишет издание.

И каждое их резкое или оскорбительное выражение в адрес власти может стать причиной уголовного преследования.

Также по информации газеты, власти продолжат атаки на Церковь и более того, планируют низложить Католикоса всех армян в 26-ую годовщину его интронизации – 27 октября. До этого же правоохранители продолжат оказывать давление на духовенство, особенно на тех, кто близок к Гарегину II.

Напомним, адвокат Кочубаев 16 октября опубликовал в соцсети жесткий пост по поводу ареста предстоятеля и главы канцелярии Арагацотнской епархии ААЦ. В тот же день сотрудники СНБ Армении задержали адвоката у здания Шенгавитского суда. Было инициировано уголовное преследование по части 2 статьи 490 Уголовного кодекса Армении. Статья предусматривает ответственность за публикацию информации, порочащей честь и достоинство судьи, прокурора или следователя, и причиняющей иной вред их законным правам и интересам в связи с их законной служебной или профессиональной деятельностью.

Источник: Sputnik Армения