Трамп проведет встречу с Зеленским за обедом

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленскимпройдет в Белом доме в 20.00 мск в формате закрытого обеда.

Об этом сообщается в расписании Трампа.

После мероприятия Трамп улетит во Флориду, сообщается в расписании.

Никто из представителей США не встретил Зеленского по прилете в Соединенные Штаты.

16 октября Зеленский прилетел в США для проведения переговоров с президентом Соединенных Штатов.

17 октября американский лидер проведет в Белом доме встречу с главой Украины. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности.

Источник: РИА Новости