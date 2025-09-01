Зеленский: Осенью мы должны сделать все возможное для укрепления наших позиций
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Oб этом укpаиский лидеp написал в соцсети X.
"Мы тесно координируем наши усилия. С практической точки зрения Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции", - заявил Зеленский.
Он также поблагодарил Рютте за поддержку.
